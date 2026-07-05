Yapay Zeka 2050’nin Küresel Güç Haritasını Çizdi: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Küresel jeopolitik dengeler, gelişen savunma sanayii teknolojileri, nüfus projeksiyonları ve ekonomik dönüşümlerle birlikte hızla kabuk değiştiriyor. Yapay zeka algoritmaları, makroekonomik verileri ve askeri vizyon planlarını analiz ederek 2050 yılının en güçlü 10 ülkesini simüle etti.
Geleneksel süper güçlerin tahtının sallandığı listede, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli hamleleri ve jeostratejik konumuyla elde ettiği yer dikkat çekiyor.
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