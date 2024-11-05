Yapay zeka depremi tahmin edebilir mi? Profesör uyardı: Yeni ve büyük depremlerin eli kulağında

“Nasıl ki hava durumunu çok güzel tahmin edebiliyoruz, hangi saatte yağmur yağacak rüzgâr nereden nasıl esecek gibi çok değişkenlik içeren karmaşık modellemeler gerektirdi. Bu karmaşık modellemeler de yapay zeka algoritmaları ile başarmanız mümkün. Türkiye'de çok kapsamlı bir çalışma var. Faylar üzerinde çok çalışmalar var. Üniversitelerden AFAD'dan ve MTA'dan oluşan araştırmacıların bulunduğu 23 ayrı ekip Türkiye'nin arazilerinde şu anda çalışıyor.