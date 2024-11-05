Yapay zeka depremi tahmin edebilir mi? Profesör uyardı: Yeni ve büyük depremlerin eli kulağında
Kapadokya Üniversitesi Yapay Zeka Komisyon Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu; çok yakın bir zamanda depremlerin önceden belirlenmesi için yapay zekanın büyük rol oynayacağını söyledi. "Anadolu deyimiyle yeni ve büyük depremlerin eli kulağında” diyen Gökçeoğlu, riskli bölge ve illeri saydı.
Kapadokya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'de ilk defa yapılan 'Yapay Zeka Buluşmaları'nda, yapay zekanın gelecekte neler yapabileceğinin tartışıldığını söyleyen Kapadokya Üniversitesi Yapay Zeka Komisyon Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, şunları söyledi:
“Nasıl ki hava durumunu çok güzel tahmin edebiliyoruz, hangi saatte yağmur yağacak rüzgâr nereden nasıl esecek gibi çok değişkenlik içeren karmaşık modellemeler gerektirdi. Bu karmaşık modellemeler de yapay zeka algoritmaları ile başarmanız mümkün. Türkiye'de çok kapsamlı bir çalışma var. Faylar üzerinde çok çalışmalar var. Üniversitelerden AFAD'dan ve MTA'dan oluşan araştırmacıların bulunduğu 23 ayrı ekip Türkiye'nin arazilerinde şu anda çalışıyor.
Bu veriler toplandıktan sonra bunların bir kısmı bildiğimiz klasik konvansiyonel yöntemlerle değerlendirildiği gibi, bir kısmı da yapay zeka algoritmaları ile denenecek. Çok hızlı sonuca gideceğimizi düşünüyorum.”