Yapay zeka ile oluşturuldu: Trump’ın gözünden yeni “Gazze” böyle olacak: Netanyahu ve Elon Musk...

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonrası açıklamalarıyla eleştiriler almaya devam ediyor. İsrail ile Gazze arasında ateşkes sağlanırken, Trump’ın Gazze için planları, dünya çapında eleştirildi. Ünlü milyarder Elon Musk ile birlikte gelecekte çok sürpriz işlere imza atılacağını vurgulayan Trump, Gazze ile ilgili skandal bir video paylaştı.