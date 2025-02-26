Yapay zeka ile oluşturuldu: Trump’ın gözünden yeni “Gazze” böyle olacak: Netanyahu ve Elon Musk...
Donald Trump, yapay zeka ile oluşturduğu video ile yeni Gazze’nin nasıl olacağını gösterdi. Söz konusu video dünya çapında yankı uyandırdı. Ayrıca AI ile oluşturulan videoda Elon Musk ve Netanyahu’da yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonrası açıklamalarıyla eleştiriler almaya devam ediyor. İsrail ile Gazze arasında ateşkes sağlanırken, Trump’ın Gazze için planları, dünya çapında eleştirildi. Ünlü milyarder Elon Musk ile birlikte gelecekte çok sürpriz işlere imza atılacağını vurgulayan Trump, Gazze ile ilgili skandal bir video paylaştı.
The Independent’ın haberine göre Trump, yapay zeka ile kendi gözünden Gazze’yi nasıl bir hale getireceğini paylaştı. ABD Başkanı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı ve AI ile oluşturulan video, görenleri hayrete düşürdü.
Gazze yönetimini tamamen ele geçirmeyi amaçlayan Trump, “Sırada Ne Var” başlıklı videosu ile Orta Doğu’nun bakış açısına oldukça ters olangörüntüler paylaştı. Skandal ötesi bu paylaşıma tepki yağarken, videoda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kokteyl yudumladığı ve bir havuzun üzerinde üstsüz uzandığı ilginç anlar oluşturuldu.
Salı gecesi geç saatlerde Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’de 35 saniyelik yapay zeka tarafından üretilmiş klip ile gelecek planlarını gözler önüne serdi.
Video, silahlı maskeli adamlar ve küçük çocukların şehrin yıkıntıları arasında dolaşmasıyla başlıyor. Ardından ekranda büyük kırmızı, beyaz ve mavi harflerle “Gazze 2025” ve “Sırada Ne Var?” yazıyor.