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Yarın (1 Mayıs) adliyeler çalışıyor mu? 1 Mayıs 2024 çarşamba adliyeler açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle çarşamba günü birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Vatandaşlar yarın (1 Mayıs) adliyelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yarın (1 Mayıs) adliyeler çalışıyor mu? 1 Mayıs 2024 çarşamba adliyeler açık mı? İşte detaylar…

Yarın (1 Mayıs) adliyeler çalışıyor mu? 1 Mayıs 2024 çarşamba adliyeler açık mı? - Sayfa 1

1 Mayıs’ta adliyeler çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle adliyeler kapalı olacak.

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Yarın (1 Mayıs) adliyeler çalışıyor mu? 1 Mayıs 2024 çarşamba adliyeler açık mı? - Sayfa 2

2024 resmi tatiller

1 Ocak pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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Yarın (1 Mayıs) adliyeler çalışıyor mu? 1 Mayıs 2024 çarşamba adliyeler açık mı? - Sayfa 3

1 Mayıs çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim salı: Cumhuriyet Bayramı

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