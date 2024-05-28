Yarın toplu taşımalarda ücret alınacak mı? 29 Mayıs çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi?
Yarın toplu taşıma araçları ücretsiz mi sorusu araştırılmaya başlandı. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Bu nedenle yarın toplu taşımalardan ücret alınacak mı merak ediliyor. Peki, Yarın toplu taşımalarda ücret alınacak mı? 29 Mayıs çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...
29 Mayıs 2024 toplu taşıma ücretsiz mi?
Yarın İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümü kutlamaları yapılacak. Bu önemli günde toplu taşımanın ücretsiz olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu.
29 Mayıs İstanbul'un Fethi
İstanbul'un Fethi, Kostantiniyye'nin Fethi veya Konstantinopolis'in Düşüşü, 6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesidir. Olayın sonucunda; 1123 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkılmış ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline gelmiştir. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.