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  4. Yaz buraya uğramadı: Metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele sürüyor

Yaz buraya uğramadı: Metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele sürüyor

Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Hakkari Yüksekova'da ekiplerin kalınlığı yer yer 8 metreyi bulan karla mücadelesi devam ediyor.

Yaz buraya uğramadı: Metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele sürüyor - Sayfa 1

Haziran ayıyla birlikte yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerini gördü.

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Yaz buraya uğramadı: Metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele sürüyor - Sayfa 2

Havaların ısınmasıyla serinlemek isteyenler kendilerini sahillere atarken Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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Yaz buraya uğramadı: Metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele sürüyor - Sayfa 3

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun açılması için 25 gündür çalışma yürütüyor.

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Yaz buraya uğramadı: Metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele sürüyor - Sayfa 4

Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

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