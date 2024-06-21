Yaz buraya uğramadı: Metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele sürüyor
Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Hakkari Yüksekova'da ekiplerin kalınlığı yer yer 8 metreyi bulan karla mücadelesi devam ediyor.
Haziran ayıyla birlikte yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerini gördü.
Havaların ısınmasıyla serinlemek isteyenler kendilerini sahillere atarken Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun açılması için 25 gündür çalışma yürütüyor.
Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.