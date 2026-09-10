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Yaz geri dönüyor! Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı (10 Eylül 2026 hava durumu)

Meteoroloji, 10 Eylül 2026 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu bir hava beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

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Yaz geri dönüyor! Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı (10 Eylül 2026 hava durumu) - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yaz geri dönüyor! Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı (10 Eylül 2026 hava durumu) - Sayfa 2

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.

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Yaz geri dönüyor! Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı (10 Eylül 2026 hava durumu) - Sayfa 3

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Yaz geri dönüyor! Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı (10 Eylül 2026 hava durumu) - Sayfa 4

BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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