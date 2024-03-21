Yeni araştırma: Yüzyıl sonunda sadece 6 ülkenin nüfusu artacak
Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelinde hızla düşen doğum oranları, yüzyılın sonunda ülkelerin yüzde 97’sinin nüfusunda artış değil azalma olmasına yol açacak. Araştırmaya göre 2100 yılı itibariyle sadece Tacikistan, Tonga ve Samoa adaları, Somali, Çad ve Nijer'in nüfusu artacak.
Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından yapılan ve saygın tıp yayını The Lancet’te yayınlanan araştırmaya göre, 2050 itibariyle doğum oranları 204 ülkenin yüzde 76’sında nüfus artışı için gerekli olan 2,1 oranının altına düşecek. Bu oran yüzyılın sonunda 2100 itibariyle yüzde 97’ye yükselecek.
Araştırmanın ortak yazarlarından bilim insanı Natalia Bhattacharjee bu demografik değişimin çok ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekerek, “Doğum oranlarındaki bu gidişat küresel ekonomiyi ve küresel güç dengelerini tamamen değiştirecek ve toplumların yeniden organize edilmesini gerektirecek.” diyor.
Araştırmaya göre 2100 yılı itibariyle nüfusu artan sadece 6 ülke olacak: Tacikistan, Tonga ve Samoa adaları, Somali, Çad ve Nijer.
Birleşmiş Milletler şu anda yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusunun 2050’de 9,7 milyara ulaşacağını ve 2080’lerin ortasında 10,4 milyarla zirve yapacağını öngörüyor.