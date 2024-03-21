Yeni araştırma: Yüzyıl sonunda sadece 6 ülkenin nüfusu artacak

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından yapılan ve saygın tıp yayını The Lancet’te yayınlanan araştırmaya göre, 2050 itibariyle doğum oranları 204 ülkenin yüzde 76’sında nüfus artışı için gerekli olan 2,1 oranının altına düşecek. Bu oran yüzyılın sonunda 2100 itibariyle yüzde 97’ye yükselecek.