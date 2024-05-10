Yeni dönem pazartesi başlıyor: 10 soruda 'onaylı randevu' sistemi
Onaylı Randevu Sistemi'nde, hastane randevularının iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu yeni sistemle ilgili merak edilenler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bakanlıkta düzenlediği "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda Onaylı Randevu Sistemi'ni duyurdu.
Koca açıklamasında, "Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor." açıklaması yaptı.
Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunması hedeflenen Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.
Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.
MHRS'nin yeni sistemiyle ilgili merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
1- "Onaylı Randevu Sistemi" nedir ve ne zaman uygulamaya girecek?
Onaylı Randevu Sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak. Uygulama, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.