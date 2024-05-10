Yeni dönem pazartesi başlıyor: 10 soruda 'onaylı randevu' sistemi

Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunması hedeflenen Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.

Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.

MHRS'nin yeni sistemiyle ilgili merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: