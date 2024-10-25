Yeni haftada hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Çelik, yarın Orta ve Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan çevrelerinde yağış beklendiğini belirterek, "Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur şeklinde ancak Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Kars, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yani Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bu yağışların cumartesi günü ilk saatlerden, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.