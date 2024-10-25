Yeni haftada hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece olacak?
Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar batı bölgelerde mevsim normallerinin bir, iki derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelinde haftalık hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik, yarın Orta ve Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan çevrelerinde yağış beklendiğini belirterek, "Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur şeklinde ancak Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Kars, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yani Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bu yağışların cumartesi günü ilk saatlerden, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Özellikle Giresun, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara sarı kodlu uyarı yayınladıklarını belirten Çelik, vatandaşlardan ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.