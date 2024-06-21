Yeni paket geliyor: Anneye bir yıl doğum izni, maaşta iyileştirme, kreş ya da kira desteği

AİLE BAKANI’NA TALİMAT

Bu konu, geçtiğimiz haftalarda yapılan MKYK toplantısında da gündeme gelmişti. Doğum izninin dört aydan bir yıla çıkartılması önerilen MKYK’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya sıcak bakarak, “Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız” demişti.