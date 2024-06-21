Yeni paket geliyor: Anneye bir yıl doğum izni, maaşta iyileştirme, kreş ya da kira desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın azalan doğum oranlarıyla ilgili olarak “Alarm veriyor” sözlerinin ardından annelere destek hazırlıkları için düğmeye basıldı. Doğum izninin bir yıla çıkarılması, maaşta iyileştirme ile kreş ya da kira desteği de masada...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 2001’de 2.38 seviyesinde olan doğurganlık hızı, 2023’de 1.51’e gerileyerek, nüfus yenilenme eşik değeri olan 2.1’in altına düştü.
ERDOĞAN "ALARM VERİYOR" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son 2 kabine toplantısında da bu konuya özellikle değinerek yaptığı açıklamalarda, Türkiye’deki azalan doğum oranlarını “varoluşsal bir tehdit, felaket” olarak nitelendirmişti. Erdoğan, “Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. Bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız” demişti.
AİLE BAKANI’NA TALİMAT
Bu konu, geçtiğimiz haftalarda yapılan MKYK toplantısında da gündeme gelmişti. Doğum izninin dört aydan bir yıla çıkartılması önerilen MKYK’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya sıcak bakarak, “Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız” demişti.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre bu süreçlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, çalışma yapması talimatı verdi.