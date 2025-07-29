  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Termometreler 45 dereceyi gösterecek: İşte hava durumu tahminleri

Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Termometreler 45 dereceyi gösterecek: İşte hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 29 Temmuz 2025 Salı gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Termometreler 45 dereceyi gösterecek: İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Termometreler 45 dereceyi gösterecek: İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Termometreler 45 dereceyi gösterecek: İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu

3 | 8
Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Termometreler 45 dereceyi gösterecek: İşte hava durumu tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8