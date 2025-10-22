  1. Ekonomim
  4. Yeni Trafik Kanunu için geri sayım başladı: Taslak maddeler neler, cezalar ne kadar artacak?

Sürücüler için rekor cezalar yolda. Yeni Trafik Kanunu için geri sayım başlarken, trafik cezalarında önemli artış olacak. Peki Yeni Trafik Kanunu’na göre cezalar ne kadar olacak? İşte bilmeniz gerekenler..

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Trafik kültürünü dönüştüreceğiz" sözleriyle kamuoyuna açıkladığı yeni Trafik Kanunu taslağı, sürücülere köklü değişiklikler getiriyor. 

Taslağın odağında, cezadan çok caydırıcılık ve toplumsal farkındalık yaratmak yer alıyor. Peki yeni Trafik Kanunu taslak maddeleri neler, ceza ne kadar artacak?

36 maddeden oluşan taslak, bireysel ihlallerin yanı sıra sistematik risklere karşı da yeni cezalar içeriyor. Bu bağlamda alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullananlar için:

Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanımı:

- İlk ihlalde 25.000 TL ceza + 6 ay ehliyet geri alma

- İkinci ihlalde 50.000 TL + 2 yıl ehliyet geri alma

- Üçüncü ihlalde 150.000 TL + 5 yıl ehliyet geri alma

- Uyuşturucu etkisinde araç kullanımı: 150.000 TL + ehliyet iptali

