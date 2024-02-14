Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek? AK Parti, yargıya yönelik önemli düzenlemeler içeren ve yaklaşık 40 maddeden oluşan kapsamlı bir kanun teklifini bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Peki teklif hayatımızda neler değiştirecek?

AK Parti milletvekilleri, yargıda çeşitli düzenlemeleri içeren kapsamlı bir kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 40 maddeden oluşan ve milletvekillerinin imzasına açılan teklif, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. 1 | 9

Teklifin en dikkat çeken maddelerinden biri, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin "iki hafta" olarak belirlenmesi oldu. Buna göre, yargı süreçlerindeki bu aşamalara ilişkin başvuru süreleri kısaltılarak hızlandırılacak. 2 | 9

Uzun yargılamalarda daha kolay başvurular için de düzenlemeler getiriliyor. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini karara bağlamak üzere Tazminat Komisyonu kurulacak. Ayrıca, uzun yargılamadan kaynaklı ihlal iddialarına ilişkin daha erişilebilir ve hızlı işleyen bir başvuru yolu oluşturulacak. 3 | 9