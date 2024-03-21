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Yerel seçimlere 10 gün kaldı: 5 adımda oy kullanma rehberi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken oy kullanma ile ilgili ayrıntılar da merak konusu oldu. Çok sayıda parti ve adayın yer aldığı seçimde vatandaşlar oylarını 5 adımda kullanabilecek.

Yerel seçimlere 10 gün kaldı: 5 adımda oy kullanma rehberi - Sayfa 1

Seçmenler, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek. Seçimlerde oylar 5 adımda kullanılabilecek.

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Yerel seçimlere 10 gün kaldı: 5 adımda oy kullanma rehberi - Sayfa 2

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

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Yerel seçimlere 10 gün kaldı: 5 adımda oy kullanma rehberi - Sayfa 3

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

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Yerel seçimlere 10 gün kaldı: 5 adımda oy kullanma rehberi - Sayfa 4

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.

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