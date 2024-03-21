Yerel seçimlere 10 gün kaldı: 5 adımda oy kullanma rehberi
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken oy kullanma ile ilgili ayrıntılar da merak konusu oldu. Çok sayıda parti ve adayın yer aldığı seçimde vatandaşlar oylarını 5 adımda kullanabilecek.
Seçmenler, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek. Seçimlerde oylar 5 adımda kullanılabilecek.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.