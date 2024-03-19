Yerel seçimlere 12 gün kaldı: Hangi büyükşehirde kaç aday yarışacak?
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 12 gün sonra sandık başına gidecek. YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kayıtlı seçmen sayısını 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK verilerine göre, İstanbul Büyükşehir, toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu. İşte 30 büyükşehirde yarışacak aday sayıları...
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 12 gün kaldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak.
Seçmenlerden yüzde 50,59’u kadın, yüzde 49,41’i ise erkeklerden oluşuyor. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce 23 Mart tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde ''oy kullanamaz'' şerhi verilecek.
34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: