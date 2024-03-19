Yerel seçimlere 12 gün kaldı: Hangi büyükşehirde kaç aday yarışacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak.

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