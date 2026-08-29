Yerin 50 metre altından çıkarılıyor! Hasat için geri sayım başladı
Sivas'ta yer alan ve birçok ilden talep gören kaynak tuzu, hasat için gün sayıyor. Yerin 50 metre altından çıkarılan ve havuzlarda bekletilerek elde edilen tuz, ekim ayında hasat edilerek sofralarla buluşturulacak.
Sivas kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Bingöl köyünde yer alan tuzla, geleneksel üretim yöntemi ile adından söz ettiriyor.
İçerisinde yaklaşık 84 farklı mineral barındıran tuzlu su, su pompaları yardımıyla tuz havuzlarına dolduruluyor.
Havuzlara doldurulan tuzlu su, güneşin suyu buharlaştırmasıyla tuzun ortaya çıkmasını sağlıyor. Havuzlarda biriken tuz, insan gücü ile hasat edilerek çeşitli işlemlerin ardından sofralara ulaşıyor.