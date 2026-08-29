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  4. Yerin 50 metre altından çıkarılıyor! Hasat için geri sayım başladı

Yerin 50 metre altından çıkarılıyor! Hasat için geri sayım başladı

Sivas'ta yer alan ve birçok ilden talep gören kaynak tuzu, hasat için gün sayıyor. Yerin 50 metre altından çıkarılan ve havuzlarda bekletilerek elde edilen tuz, ekim ayında hasat edilerek sofralarla buluşturulacak.

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Yerin 50 metre altından çıkarılıyor! Hasat için geri sayım başladı - Sayfa 1

Sivas kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Bingöl köyünde yer alan tuzla, geleneksel üretim yöntemi ile adından söz ettiriyor.

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Yerin 50 metre altından çıkarılıyor! Hasat için geri sayım başladı - Sayfa 2

İçerisinde yaklaşık 84 farklı mineral barındıran tuzlu su, su pompaları yardımıyla tuz havuzlarına dolduruluyor.

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Yerin 50 metre altından çıkarılıyor! Hasat için geri sayım başladı - Sayfa 3

Havuzlara doldurulan tuzlu su, güneşin suyu buharlaştırmasıyla tuzun ortaya çıkmasını sağlıyor. Havuzlarda biriken tuz, insan gücü ile hasat edilerek çeşitli işlemlerin ardından sofralara ulaşıyor.

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Yerin 50 metre altından çıkarılıyor! Hasat için geri sayım başladı - Sayfa 4

Birçok il ve ülkeden talep gören tuzun üretimini yapan Fikri Çiçek, yıllardır kullandıkları üretim metodunu değiştirdiklerini söyledi.

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