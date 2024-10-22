Yeşil altının fiyatı arttı, hırsızların hedefi oldu! Zeytinde Jandarmanın devriyesi başladı
Son yıllarda zeytin ve zeytin yağındaki artış hırsızların iştahını kabartıyor. Hasat dönemi yaklaşılırken bahçeleri hırsızlardan korumak için Jandarma gece görüş cihazları ve termal kameralarla devriyeye başladı.
Yeşil altın olarak adlandırılan zeytinde hasat yaklaştı. Fiyatların son yıllarda artışı nedeniyle hırsızlar bu kez zeytin göz dikti. Hasattan önce zeytinlikleri korumak için bahçe sahipleri diken üstünde.
Kilis'te, zeytin hasadına kısa süre kala herhangi bir hırsızlığa karşı jandarma timleri ve komando ekipleri, gece gündüz arazide göreve çıkıyor.
Fiyatın artışı hırsızların hedefi haline getirdi
Son yıllarda fiyatının artmasıyla hırsızların hedefi olan zeytin, var yılında hasat zamanına kısa bir süre kaldı. Kentte, yeşil altın olarak bilinen Kilis yağlık zeytininin hasadına kısa süre kala hırsızlık olaylarının önüne geçmek önlemler alındı.