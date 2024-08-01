Yeşilçam yönetmeni Günay Kosova 82 yaşında hayatını kaybetti! Günay Kosova kimdir?
Yeşilçam yönetmeni Günay Kosova 82 yaşında hayatını kaybetti. Set Amiri, Senarist, Yapımcı ve Yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan ve bir rekora imza atan Günay Kosova’nın hayatı ve filmleri araştırılmaya başlandı. Peki, Günay Kosova kimdir? İşte detaylar…
22 Haziran 1942 yılında İzmir'de doğan Günay Kosova, set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmendir. 1700 filmde çalışan Yarasa Adam Betmen, Çikolata Tarlası ve Tam İsabet gibi filmleriyle biliniyordu.
Kosova 2007 yılında eşi Astrolog Hülya Koçak'ı 2007 yılında evinin banyosunda ölü bulmasının ardından çok sarsılmış, annesi ve köpeğini de kaybedince büyük bir travma yaşamış, usta yönetmen daha sonrasında Sanatçı Yaşam Evi'nde kalmaya başlamıştı.
Yönetmenliğini yaptığı filmler
Sen Başkasın - 1995
Kan Kırmızı Süt Beyaz - 1987
Gurbet Yastığı - 1979
Üşütük - Hırsız Milyoner - 1978
Çarli'nin Kelekleri - 1978
Balkona Etti / Haydar - 1978
Hırsız Milyoner - 1977
Bazıları Cacık Sever - 1977
Çukulata Tarlası - 1975
Gecelerin Ötesi / İster Darıl İster Sarıl - 1974
Uçan Adam Bedmen Yarasa Adam - 1973
Katran Bebek - 1973
Tam İsabet - 1972
Mezarını Kaz Beni Bekle - 1971
Yapımcılığını yaptığı filmler
Tetikçi - 1995 (TV Filmi)
Sen Başkasın - 1995
Issızlığın Ortasında - 1995 (TV Filmi)
Kan Kırmızı Süt Beyaz - 1987
Güneşteki Leke - 1986
Dönme Dolap - 1983
Gurbet Yastığı - 1979
Çarli'nin Kelekleri - 1978
Hırsız Milyoner - 1977
Bazıları Cacık Sever - 1977
Çukulata Tarlası - 1975
Gecelerin Ötesi / İster Darıl İster Sarıl - 1974
Senaristliğini yaptığı filmler
Sen Başkasın - 1995
Yazgı - 1987
Kan Kırmızı Süt Beyaz - 1987
Adı Ökkeş - 1987
Ağlama - 1986
Balkona Etti / Haydar - 1978
Hırsız Milyoner - 1977
Çukulata Tarlası - 1975
Gecelerin Ötesi / İster Darıl İster Sarıl - 1974
Uçan Adam Bedmen Yarasa Adam - 1973
Katran Bebek - 1973
Tam İsabet - 1972
Kötüler Affedilmez - 1971