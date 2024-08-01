Yeşilçam yönetmeni Günay Kosova 82 yaşında hayatını kaybetti! Günay Kosova kimdir?

22 Haziran 1942 yılında İzmir'de doğan Günay Kosova, set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmendir. 1700 filmde çalışan Yarasa Adam Betmen, Çikolata Tarlası ve Tam İsabet gibi filmleriyle biliniyordu.



Kosova 2007 yılında eşi Astrolog Hülya Koçak'ı 2007 yılında evinin banyosunda ölü bulmasının ardından çok sarsılmış, annesi ve köpeğini de kaybedince büyük bir travma yaşamış, usta yönetmen daha sonrasında Sanatçı Yaşam Evi'nde kalmaya başlamıştı.