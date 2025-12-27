Yılbaşında hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? 10 yıl sonra ilk kez...
Türkiye 2026 yılına Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle girmeye hazırlanıyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyretmesi beklenirken, yılbaşı gecesi birçok ilde kar yağması öngörülüyor. Peki yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Aralık 2025 gecesi Türkiye genelinde oldukça soğuk ve birçok bölgede kar yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.
Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının yılbaşı günü de etkili olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
İstanbul'da 29 Aralık’tan itibaren başlayacak soğuk hava dalgasıyla birlikte yılbaşı gecesi kar yağışı ihtimali güçlendi.