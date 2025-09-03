Gökyüzünde muhteşem manzara: Yılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması geliyor
Gökyüzü meraklıları için heyecan verici bir doğa olayı Tam Ay tutulması geliyor. Yaklaşık 82 dakika sürecek olan bu tutulma sırasında Ay, kırmızımsı bir renge bürünerek “Kanlı Ay” etkisi yaratacak. Türkiye’den de gözlemlenebilecek bu görsel şölen, akşam saatlerinde izleyicilere unutulmaz anlar sunacak...
2025 yılının ikinci ve son tam ay tutulması, 7 Eylül'de gözlemlenecek. "Kanlı Ay" olarak da bilinen bu gök olayı, Ay'ın Dünya'nın tam gölgesine girerek kızıl bir görünüm kazanmasıyla oluşacak.
Tam tutulma evresinin yaklaşık 82 dakika sürmesi beklenirken, bu onu 2025'in en uzun ve en etkileyici astronomik olaylarından biri haline getiriyor.
Tam ay tutulmaları, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesiyle meydana geliyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tamamen kararmak yerine kırmızı renge dönüyor. Bu renk değişimi, atmosferdeki kısa dalga boylu ışıkların dağılması ve kırmızı tonların Ay yüzeyine yansımasıyla oluşuyor.