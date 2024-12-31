Yılın son hava raporu yayınlandı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 31 Aralık 2024 Salı gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri....
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu