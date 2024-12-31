Yılın son hava raporu yayınlandı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu