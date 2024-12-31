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  4. Yılın son hava raporu yayınlandı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Yılın son hava raporu yayınlandı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 31 Aralık 2024 Salı gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri....

Yılın son hava raporu yayınlandı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

1 | 8
Yılın son hava raporu yayınlandı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

2 | 8
Yılın son hava raporu yayınlandı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

3 | 8
Yılın son hava raporu yayınlandı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

4 | 8