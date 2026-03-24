Yıllardır geliştiriliyor, dünyanın en iyi silah projelerinden biriydi: Tek seferde rafa kaldırıldı
Savaşın seyrini değiştirebilecek potansiyelde bir silah. Amerika Birleşik Devletleri radikal bir karar aldı. Ülkenin bugüne kadarki en güçlü silah projesi olarak nitelendirilen lazer silahı rafa kaldırıldı. Peki bunun altında ne yatıyor? İşte detaylar…
İran geriliminde ön saflarda yer alan ABD, yıllardır geliştirdiği bazı projelerini hayata geçiriyor. Milyar dolarlık Dark Eagle hipersonik füzesi için testler tamamlanırken, yakında sahaya sürüleceğinin sinyalleri verildi. Ama bir de rafa kaldırılan ilginç bir proje var.
Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, henüz resmi olarak envanterine bile katmadığı, savunma sanayii alanında şimdiye kadarki en güçlü lazer silahı projelerinin birinden vazgeçiyor.
Evet, doğru duydunuz. Henüz sahaya inmemiş bir teknoloji, daha yenisi ve daha güçlüsü için rafa kaldırılıyor.
YILLARDIR GELİŞTİRİLEN LAZER SİLAH PROJESİ RAFA KALDIRILDI
ABD Kongre Araştırma Servisi'nin (CRS) 9 Mart'ta yayınladığı yeni bir rapora göre, ordu yetkilileri; yıllardır geliştirme aşamasında olan 300 kilovatlık Dolaylı Ateş Koruma Yeteneği-Yüksek Enerjili Lazer (IFPC-HEL) sistemini, nam-ı diğer "Valkyrie"yi, resmi bir kayıt programına dönüştürmeyi artık planlamıyor.