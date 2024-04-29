Yıllık getirisi yüzde 137'ye ulaştı! Yüksek yatırımcılı emeklilik fonları hangileri?
Zeynep Aktaş, yatırımcı sayısı en yüksek yabancı hisse fonları ile yatırımcı sayısı en yüksek hisse emeklilik fonlarını kaleme aldı. Hisse emeklilik fonlarının bir yıllık getirisinin yüzde 137'ye ulaştığına dikkat çeken Aktaş, yılbaşından itibaren getirinin ise yüzde 37 olduğunu aktardı. İşte o fonlar ve getirileri...
YATIRIM FONLARI
Yatırımcı sayısı en yüksek yabancı hisse fonlar
Son bir yıl içerisinde, yatırımcı sayısı en yüksek yabancı hisse fonlar yılbaşından bu yana %17,25 ile %6,08 arasında değişen getiriler sağladılar. Bu fonların toplam portföy büyüklükleri, 26,735 milyon TL'ye ulaşırken, yatırımcı sayıları toplamda 439.120 kişi oldu.
Özellikle teknoloji temalı yabancı fonlar, yatırımcıların radarında üst sıralarda yer aldı. Bu segmentte AFT yılbaşından bu yana %11,12 ve YAY %10,79 getiri oranıyla öne çıktı.
Yabancı hisse senedi fonlarının yılbaşından bu yana performansları enflasyonun altında kalsa da yıllık bazda yüksek getiriler sağladığı gözleniyor. Yabancı hisse senedi fonları piyasaların seyrine göre dalgalanmalar gösterebilir.
EMEKLİLİK FONLARI
Yatırımcı sayısı yüksek hisse emeklilik fonları
Hisse emeklilik fonları uzun vadede yatırımcısına kazandırıyor.