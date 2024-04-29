Yıllık getirisi yüzde 137'ye ulaştı! Yüksek yatırımcılı emeklilik fonları hangileri?

YATIRIM FONLARI

Yatırımcı sayısı en yüksek yabancı hisse fonlar

Son bir yıl içerisinde, yatırımcı sayısı en yüksek yabancı hisse fonlar yılbaşından bu yana %17,25 ile %6,08 arasında değişen getiriler sağladılar. Bu fonların toplam portföy büyüklükleri, 26,735 milyon TL'ye ulaşırken, yatırımcı sayıları toplamda 439.120 kişi oldu.