Yolda gören şaşkına dönüyor ; Yeni trafik işaretleri anlamı işte bu.
Yeni trafik işaretleri anlamı belli oldu. Yolda gördüğünüzde şaşırmamak için bu trafik işaretini bilmelisiniz
Herkesin yakından bildiği yol ver işareti baştan değişiyor. Avrupa uyum süreci kapsamında yenilenen trafik levhalarına da yenisi eklendi.
UKRAYNA VE TÜRKİYE’DE GEÇERLİ OLACAK
Böylece yol ver olarak bilinen levha İspanya’nın yeni p-35 levhası ile baştan tasarlanıyor. ensonhaber.com’un haberine göre yeni levha, iki otomobilin ve iç içe geçmiş okların yer aldığı bir sembol ile dikkat çekiyor. Bu değişikliğin Ukrayna ve Türkiye’de de geçerli olacağı öngörülüyor.
Yeni tasarlanan trafik levhası, sürücülere yaklaşan yol ayrımlarında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamak için önemli bir işlev görecek.