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  4. Yolda gören şaşkına dönüyor ; Yeni trafik işaretleri anlamı işte bu.

Yolda gören şaşkına dönüyor ; Yeni trafik işaretleri anlamı işte bu.

Yeni trafik işaretleri anlamı belli oldu. Yolda gördüğünüzde şaşırmamak için bu trafik işaretini bilmelisiniz

Yolda gören şaşkına dönüyor ; Yeni trafik işaretleri anlamı işte bu. - Sayfa 1

Herkesin yakından bildiği yol ver işareti baştan değişiyor. Avrupa uyum süreci kapsamında yenilenen trafik levhalarına da yenisi eklendi.

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Yolda gören şaşkına dönüyor ; Yeni trafik işaretleri anlamı işte bu. - Sayfa 2

UKRAYNA VE TÜRKİYE’DE GEÇERLİ OLACAK

Böylece yol ver olarak bilinen levha İspanya’nın yeni p-35 levhası ile baştan tasarlanıyor. ensonhaber.com’un haberine göre yeni levha, iki otomobilin ve iç içe geçmiş okların yer aldığı bir sembol ile dikkat çekiyor. Bu değişikliğin Ukrayna ve Türkiye’de de geçerli olacağı öngörülüyor.

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Yolda gören şaşkına dönüyor ; Yeni trafik işaretleri anlamı işte bu. - Sayfa 3

Yeni tasarlanan trafik levhası, sürücülere yaklaşan yol ayrımlarında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamak için önemli bir işlev görecek.

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Yolda gören şaşkına dönüyor ; Yeni trafik işaretleri anlamı işte bu. - Sayfa 4

Üzerinde iki otomobil resmi ve iç içe geçmiş ok işaretleri bulunan bu üçgen levha, trafik akışlarının kesişim noktalarına yaklaşıldığını gösterecek.

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