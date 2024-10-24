Yolda gören şaşkına dönüyor ; Yeni trafik işaretleri anlamı işte bu.

UKRAYNA VE TÜRKİYE’DE GEÇERLİ OLACAK

Böylece yol ver olarak bilinen levha İspanya’nın yeni p-35 levhası ile baştan tasarlanıyor. ensonhaber.com’un haberine göre yeni levha, iki otomobilin ve iç içe geçmiş okların yer aldığı bir sembol ile dikkat çekiyor. Bu değişikliğin Ukrayna ve Türkiye’de de geçerli olacağı öngörülüyor.