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Yollarda bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı'na kısa süre kala TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Ankara istikametinde yola çıkan tatilciler trafikte yoğunluk oluşturuyor.

Yollarda bayram yoğunluğu başladı - Sayfa 1

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

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Yollarda bayram yoğunluğu başladı - Sayfa 2
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Yollarda bayram yoğunluğu başladı - Sayfa 3

Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

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Yollarda bayram yoğunluğu başladı - Sayfa 4

Ayrıca Bolu Dağı viyadüklerinde arıza yapan küçük ve büyük araçlar nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor.

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