Yunan basınından itiraf gibi analiz: "Fransızlar gidiyor, Türkler geliyor!"

AFRİKA'DA KURUMSAL GÜÇ

Analize göre Türkiye, yerel askeri birliklerin eğitilmesinden terörle mücadeleye, istihbarat paylaşımından özel güvenlik faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede Afrika başkentleriyle kurumsal bağlar kurmuş durumda. Nitekim bu mekanizma, Ankara’yı bölgede sadece bir dış aktör değil, oyun kurucu bir "kurumsal güç" haline getirdi. Özellikle 2010 sonrası savunma sanayiinde yaşanan sıçrama, Afrika ülkelerini Türk SİHA’larının ana merkezi yaptı. Bayraktar TB2, Anka ve Aksungur gibi sistemlerin Libya, Tunus, Nijerya, Etiyopya, Mali ve Somali tarafından tercih edilmesi, Batılı silah tedarikçilerinin bölgedeki hakimiyetini ise ciddi oranda sarstı.