Yunan basınından itiraf gibi analiz: "Fransızlar gidiyor, Türkler geliyor!"
Yunanistan'ın önde gelen analiz platformlarından SL Press, Türkiye'nin son yıllarda Afrika kıtasında kurduğu derin stratejik bağları "Atina'nın kör noktası" olarak nitelendiren çarpıcı bir rapor yayımladı. Atina yönetiminin sadece Libya ve Doğu Akdeniz'e odaklandığı bir dönemde, Ankara'nın kıta genelinde kurduğu "sessiz ağ" Yunan basınında panik havası yarattı. İşte öne çıkan detaylar..
Yunan basını, Türkiye’yi çeşitli konularda manşetlere taşımaya devam ediyor. Yunan medyasında geniş yankı bulan analizde, Türkiye'nin yalnızca Orta Doğu ve Kafkasya'da değil; Afrika'nın kuzeyinden batısına ve doğusuna kadar uzanan devasa bir coğrafyada görünmez ama güçlü bir nüfuz alanı inşa ettiği vurgulandı.
"Fransızlar gidiyor, Türkler geliyor" başlığıyla sunulan haberde, Türkiye'nin 21. yüzyılın başından bu yana yürüttüğü sistemli diplomatik atağın, bugün kapsamlı askeri ve ekonomik ortaklıklara dönüştüğü belirtildi.
AFRİKA'DA KURUMSAL GÜÇ
Analize göre Türkiye, yerel askeri birliklerin eğitilmesinden terörle mücadeleye, istihbarat paylaşımından özel güvenlik faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede Afrika başkentleriyle kurumsal bağlar kurmuş durumda. Nitekim bu mekanizma, Ankara’yı bölgede sadece bir dış aktör değil, oyun kurucu bir "kurumsal güç" haline getirdi. Özellikle 2010 sonrası savunma sanayiinde yaşanan sıçrama, Afrika ülkelerini Türk SİHA’larının ana merkezi yaptı. Bayraktar TB2, Anka ve Aksungur gibi sistemlerin Libya, Tunus, Nijerya, Etiyopya, Mali ve Somali tarafından tercih edilmesi, Batılı silah tedarikçilerinin bölgedeki hakimiyetini ise ciddi oranda sarstı.
SAHEL BÖLGESİNDE YENİ DÖNEM VE SOMALİ MESAJI
Buna ek olarak Fransa’nın Sahel bölgesinden çekilmesiyle oluşan güvenlik boşluğunun Türkiye tarafından süratle doldurulduğu belirtilen raporda, Somali’deki TURKSOM Askeri Eğitim Üssü’ne dikkat çekildi. Öyle ki Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri alanı olan bu üssün yanı sıra, Türk donanmasının Somali açıklarında devriye faaliyetlerine başlaması bölgesel rakiplere verilen net bir mesaj olarak yorumlandı. İsrailli analistlerin de görüşlerine yer verilen haberde, "Türkiye’nin Somali’de kurduğu düzeni Avrupa şekillendiremiyor, Ankara bu alanda tamamen bağımsız ilerliyor" ifadesi kullanıldı.