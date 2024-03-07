Yunan profesör 'son bir parça' kaldı dedi, zamanını işaret etti: İstanbul'a 7.8'lik deprem uyarısı
Yunanistan Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas, beklenen İstanbul depremine ilişkin çarpıcı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanabileceğini belirten Lekkas, gelecek yıllarda gerçekleşme ihtimaline yönelik oranları paylaştı.
Yunanistan Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas, beklenen İstanbul depreminin büyüklüğü ve zamanı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas "7.7 veya 7.8 büyüklüğünde bir deprem olursa İstanbul'daki binaların üçte biri yıkılır. Depremin 2020 yılına kadar olması bekleniyordu ancak artık fay hattında biriken stres daha da artmaya başladı" dedi.
Milliyette yer alan habere göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 13 parçadan oluştuğunu ve 12 parçasının kırıldığına söyleyen Lekkas, bu parçaların 1999'da Marmara'da kırıldığını aktardı.
Geriye sadece İstanbul'un güneyindeki hattın kaldığını hatırlatan ve 65 kilometre uzunluğundaki bu fayın 7 ve üstündeki bir depremi tetikleyeceğini belirten Lekkas "Şimdilik uykuda ancak enerji biriktirmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.