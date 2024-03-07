Yunan profesör 'son bir parça' kaldı dedi, zamanını işaret etti: İstanbul'a 7.8'lik deprem uyarısı

Yunanistan Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas "7.7 veya 7.8 büyüklüğünde bir deprem olursa İstanbul'daki binaların üçte biri yıkılır. Depremin 2020 yılına kadar olması bekleniyordu ancak artık fay hattında biriken stres daha da artmaya başladı" dedi.

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