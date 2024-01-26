Yunanistan'da öğrenciler, eğitimin özelleştirilmesine karşı sokağa döküldü

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını protesto etti.

Dün, başkent Atina'da bir araya gelen eylemciler, Parlamento binasına kadar yürüdü. Protestocular ülkede özel üniversitelerin hizmet vermesine karşı çıkarak, eğitime daha çok bütçe ayrılmasını talep etti.