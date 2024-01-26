Yunanistan'da öğrenciler, eğitimin özelleştirilmesine karşı sokağa döküldü
Atina'da bir araya gelen öğrenci ve eğitimciler, özel üniversitelerin hizmet vermesine karşı çıkarak eğitime daha çok bütçe ayrılmasını talep etti.
Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını protesto etti.
Dün, başkent Atina'da bir araya gelen eylemciler, Parlamento binasına kadar yürüdü. Protestocular ülkede özel üniversitelerin hizmet vermesine karşı çıkarak, eğitime daha çok bütçe ayrılmasını talep etti.
Selanik, Volos, İskeçe, Rethimnos gibi illerde de aynı sebeplerle öğrenci ve eğitmenler eylem düzenledi. Orta dereceli okullardaki öğretmenler ise yerel saatle 11.00-14.00 arası iş bırakma eylemi yaptı.
Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.