Yunanistan'da tren faciası: 26 ölü, 85 yaralı

Atina'dan Selanik kentine giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni, Larissa kenti dışında çarpıştı. Yolcu treninin ilk dört vagonunun raydan çıktı. Yolcu treninin ilk iki vagonu neredeyse yok oldu.

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