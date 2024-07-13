Yunanistan’ın Midilli Adası'na 15 Temmuz akını: Kilometrelerce kuyruk oldu
Hafta sonu ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ortaya çıkan 3 günlük tatili Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyen Türk tatilciler, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki deniz Hudut Kapısı önünde kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Tatil boyunca Midilli Adası'nı ziyaret edeceklerin 5 bini geçmesi bekleniyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.
3 günlük tatili fırsat bilen tatilciler nedeniyle Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı seferler düzenleyen 4 firmaya ait feribotların günde karşılıklı dörder sefer yapacakları öğrenildi.
Sabah ve öğle saatlerinde kalkan feribotlar yolcuların yanı sıra özel araçları da taşırken, her feribotun dolu gidip dolu geldiği öğrenildi.