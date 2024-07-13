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  4. Yunanistan’ın Midilli Adası'na 15 Temmuz akını: Kilometrelerce kuyruk oldu

Yunanistan’ın Midilli Adası'na 15 Temmuz akını: Kilometrelerce kuyruk oldu

Hafta sonu ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ortaya çıkan 3 günlük tatili Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyen Türk tatilciler, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki deniz Hudut Kapısı önünde kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Tatil boyunca Midilli Adası'nı ziyaret edeceklerin 5 bini geçmesi bekleniyor.

Yunanistan’ın Midilli Adası'na 15 Temmuz akını: Kilometrelerce kuyruk oldu - Sayfa 1

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.

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Yunanistan’ın Midilli Adası'na 15 Temmuz akını: Kilometrelerce kuyruk oldu - Sayfa 2

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

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Yunanistan’ın Midilli Adası'na 15 Temmuz akını: Kilometrelerce kuyruk oldu - Sayfa 3

3 günlük tatili fırsat bilen tatilciler nedeniyle Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı seferler düzenleyen 4 firmaya ait feribotların günde karşılıklı dörder sefer yapacakları öğrenildi.

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Yunanistan’ın Midilli Adası'na 15 Temmuz akını: Kilometrelerce kuyruk oldu - Sayfa 4

Sabah ve öğle saatlerinde kalkan feribotlar yolcuların yanı sıra özel araçları da taşırken, her feribotun dolu gidip dolu geldiği öğrenildi.

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