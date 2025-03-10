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  4. Yurda bahar havası geldi! Sıcaklıklar 24 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri

Yurda bahar havası geldi! Sıcaklıklar 24 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin az bulutlu, güneydoğu kesimleri çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Marmara, Ege ve Karadeniz ile doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 10 Mart bölge bölge hava durumu tahminleri...

Yurda bahar havası geldi! Sıcaklıklar 24 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yurda bahar havası geldi! Sıcaklıklar 24 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yurda bahar havası geldi! Sıcaklıklar 24 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yurda bahar havası geldi! Sıcaklıklar 24 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

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