Yurda bahar havası geldi! Sıcaklıklar 24 dereceye ulaşacak: İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin az bulutlu, güneydoğu kesimleri çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Marmara, Ege ve Karadeniz ile doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 10 Mart bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu