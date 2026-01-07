Yurt dışı alışverişlerde yeni dönem: '30 Euro' muafiyeti tarihe karıştı! İşte yeni sistem

Şimdi ise Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile internet üzerinden yurt dışından alınan ürünlerdeki 30 euro muafiyet sınırı tamamen kaldırıldı. 6 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile, tüketicilerin yurt dışından verecekleri tüm siparişler, tutarı ne olursa olsun gümrük işlemlerine tabi tutulacak.