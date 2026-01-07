Yurt dışı alışverişlerde yeni dönem: '30 Euro' muafiyeti tarihe karıştı! İşte yeni sistem
Son dönemde defalarca kez müdahale edilen yurt dışı alışverişler için yeni bir değişikliğe daha gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile internet üzerinden yurt dışından alınan ürünlerdeki 30 euro muafiyet sınırı tamamen kaldırıldı. İşte yapılan tüm değişiklikler..
Son dönemde defalarca kez müdahale edilen yurt dışı alışverişler için yeni bir değişikliğe daha gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile internet üzerinden yurt dışından alınan ürünlerdeki 30 euro muafiyet sınırı tamamen kaldırıldı. İşte yapılan tüm değişiklikler..
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla, yurt dışı alışverişte önemli bir değişiklik daha yapıldı. Son yıllarda yapılan değişiklikler nedeniyle tüketiciler artık yerel platformlara yönelirken, yurt dışından ürün alma da neredeyse tamamen azalmış durumda.
Şimdi ise Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile internet üzerinden yurt dışından alınan ürünlerdeki 30 euro muafiyet sınırı tamamen kaldırıldı. 6 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile, tüketicilerin yurt dışından verecekleri tüm siparişler, tutarı ne olursa olsun gümrük işlemlerine tabi tutulacak.
İnternet üzerinden yurt dışından verilen siparişler, özellikle Temu ve Aliexpress gibi platformların sunduğu fiyat avantajlarıyla son yıllarda popülerliğini artırmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın Mayıs 2025 verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'deki e-ticaret hacminin yüzde 6,1'ini yurt dışından yapılan bu alımlar oluşturmuştu.