Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı