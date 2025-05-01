Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Iğdır ve Van çevreleri dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 1 Mayıs 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Genek Ege ile Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.