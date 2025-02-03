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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra, Marmara, Karadeniz ile Samsun, Kütahya çevreleri İzmir'in kuzey kesimleri ve Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde kar yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 3 Şubat hava durumu tahminleri…

Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece saatlerinden sonra rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmurlu, Kütahya çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

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