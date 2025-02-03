Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmurlu, Kütahya çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.