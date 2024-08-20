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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. İşte 20 Ağustos 2024 Salı gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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