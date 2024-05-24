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Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...

Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek - Sayfa 2

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısıda ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinin çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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