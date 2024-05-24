Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısıda ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinin çok kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BURDUR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı