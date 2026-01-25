Yurt genelinde sıcaklıklar artacak, kuvvetli rüzgar ve yağışa dikkat! İşte hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ile Kocaeli'nin doğusunun, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı