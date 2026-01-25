Yurt genelinde sıcaklıklar artacak, kuvvetli rüzgar ve yağışa dikkat! İşte hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ile Kocaeli'nin doğusunun, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı