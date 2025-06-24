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  4. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak: İşte il il hava durumu tahminleri

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 24 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8