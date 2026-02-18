Yurt genelinde yağış etkili olacak: 19 il için sarı kodlu uyarı verildi! Kuvvetli rüzgara dikkat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batısında çok şiddetli olması bekleniyor. İşte 18 Şubat 2026 hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Yurdun batı kesimlerinde yağış ile birlikte azalması beklenen hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, , İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya Kesimi'nin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı