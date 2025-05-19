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  4. Yurtta bahar havası: Yağışlı hava yerini güneşe bırakıyor! İşte il il hava durumu tahminleri

Yurtta bahar havası: Yağışlı hava yerini güneşe bırakıyor! İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu, çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. İşte 19 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Yurtta bahar havası: Yağışlı hava yerini güneşe bırakıyor! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yurtta bahar havası: Yağışlı hava yerini güneşe bırakıyor! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yurtta bahar havası: Yağışlı hava yerini güneşe bırakıyor! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yurtta bahar havası: Yağışlı hava yerini güneşe bırakıyor! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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