Yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı!İşte il il sıcaklık tahminleri
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop’un yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 4 Ocak 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve don olayı uyarısı: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı