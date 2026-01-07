Yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı! Çığ tehlikesi, sağanak,rüzgar

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı