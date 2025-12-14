Yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı