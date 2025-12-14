Yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 14 Aralık 2025 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla'nın güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı