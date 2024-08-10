Yusuf Dikeç'e Sırp rakibinden telefon: Kazanan kim?
Olimpiyatlardaki pozuyla dünyanın gündemine oturan Yusuf Dikeç, Sırp rakibinin kendisini arayarak "Altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız?" dediğini söyledi.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la birlikte gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, gündemden düşmüyor.
Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Dikeç, atış sırasındaki özgün duruşuyla da dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, Dikeç'i bir anda dünya çapında ünlü hale getirdi.
Dünyanın her yerinden kendisine mesajlar geldiğini belirten Dikeç, "Japonya'dan 'Ülkemizde çok meşhur oldun' mesajları aldım. Birinci olan Sırp arkadaşım da 'Birinci biz olduk ama en çok sen konuşuldun. Altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız, karıştırılmış gibi' dedi. Bu kadar ilgi göreceğimi beklemiyordum" ifadelerini kullandı.
Günaydın’a konuşan Yusuf Dikeç, şunları söyledi:
“Açıkçası bu pozu sükse olsun diye yapmadım. 24 yıldır bu sporu yapıyorum. 5 Dünya, 4 Avrupa şampiyonam var. O yarışmalarda da aynı pozisyonda aynı şekilde atış yaptım.”
“Vücudumu daha stabil ve dengede tutabilmek için elim cebimde atış yapıyorum. Atış pozumun bu kadar konuşulacağını da hiç beklemiyordum. Ben de açıkçası çok şaşırdım.”