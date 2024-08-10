Yusuf Dikeç'e Sırp rakibinden telefon: Kazanan kim?

Günaydın’a konuşan Yusuf Dikeç, şunları söyledi:

“Açıkçası bu pozu sükse olsun diye yapmadım. 24 yıldır bu sporu yapıyorum. 5 Dünya, 4 Avrupa şampiyonam var. O yarışmalarda da aynı pozisyonda aynı şekilde atış yaptım.”

“Vücudumu daha stabil ve dengede tutabilmek için elim cebimde atış yapıyorum. Atış pozumun bu kadar konuşulacağını da hiç beklemiyordum. Ben de açıkçası çok şaşırdım.”