Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 58,6 metre oldu

Doruk, 16 Eylül'de başlayan ve halen devam eden taşınma sürecini değerlendirdiklerini ifade ederek, "Yusufelililer neredeyse yüzde 100 oranında yeni ilçe merkezindeki konutlarına taşındı diyebiliriz. Vatandaşlarımız yüzde 97 oranında taşındı. İş yerleri ile ilgili çalışmalara yoğunluk verdik. İş yeri noktasında da ciddi manada taşınan esnafımız var. Bunlara ilişkin yapılması gereken hususları değerlendirdik." dedi.

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