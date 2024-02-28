Yüzde 215'lik artış: Bir ayda 4.2 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi Gümrük Muhafaza ekipleri şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirdi.

Verilen bilgilere göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince başta gümrüklü sahalar olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri hız kesmeden sürdürülüyor. 1 | 6

Geliştirilmiş risk analizi çalışmaları ve alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda hedef odaklı operasyonlar gerçekleştirilerek, her geçen gün daha fazla kamu zararının önüne geçiliyor. 2 | 6

Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde bu yılın şubat ayında 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon Türk lirası değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. 3 | 6