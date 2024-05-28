Yüzde yüz dolan barajın suyu tahliye ediliyor
Hatay’da etkili olan yağışların ardından su oranının yüzde yüz kapasiteye ulaştığı Büyük Karaçay Barajı’nda kontrollü olarak tahliye yapılıyor.
Hatay’ın 3 ilçesinin içme suyunu karşılayan ve elektrik üretimi yapılan Büyük Karaçay Barajı’nda su oranının yüzde yüz kapasiteye ulaşmasıyla kontrollü olarak tahliye gerçekleştiriliyor.
Geçen aylarda Hatay’da kuvvetli sağanak yağışlar etkili olmuştu. Geçen yılki yağış miktarından fazla olan yağışlar, kentin çoğu ilçesini etkiledi.
Samandağ ilçesinde bulunan Büyük Karaçay Barajı’nda da doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı. Barajdan dolu savaktan su tahliyesi başladı.
Güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen tahliye dron ile havadan da görüntülendi.