Yüzlercesine bir yenisi eklendi: 15 metre derinliğinde... Kâbus sürecek mi?
Konya Ovası'nda özellikle Karapınar bölgesinde görülen ve sayısı 700'ü bulan obruklara bir yenisi daha eklendi. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede oluşan obruğun çapı 30, derinliği 15 metre.
Kentte daha önceki yıllarda sadece Karapınar ilçesinde oluşan obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de oluştu ve sayısı gün geçtikçe 700'ü buldu.
Son olarak Konya kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Çaltı Mahallesi'nde bir obruk oluştu.
