Yüzsüzlüğün bu kadarı: Devlet ceza kesiyor sahtekarlar uslanmıyor!

YIL İÇİ TEKRARLAR VE ÜRÜN GRUPLARI

Bakanlık listelerinde zeytinyağı, bal, baharat, süt ürünleri ile et ve et ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride firmalar yer aldı. “Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi” başlığı altında yılın başından bu yana 453 kayıt bulunduğu bildirildi.