Yüzsüzlüğün bu kadarı: Devlet ceza kesiyor sahtekarlar uslanmıyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listelerinde, 2025 yılının başından bu yana 37 firmanın en az iki kez yer aldığı belirlendi. Zeytinyağı, bal, süt ve et ürünleri gibi birçok kategoride uygunsuzluk tespit edilirken, bazı firmaların aynı yıl içinde defalarca listeye girdiği görüldü. Bakanlık, aynı firmaların farklı ürünlerle ihlale devam ettiğini ve bu tür firmalar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Yayımlanan listelerdeki veriler, 37 firmanın bu yasa dışı uygulamaları tekrarladığını gösteriyor.
Ocak-Temmuz 2025 döneminde gerçekleştirilen 732 binin üzerindeki gıda kontrolünde, 17 binden fazla idari para cezası kesildi.
Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünler “sağlığı tehlikeye düşürecek” ve “taklit ve tağşiş yapılan” olmak üzere iki kategoride sınıflandırılıyor.
“Taklit ve tağşiş” kapsamındaki ihlaller ise “aynı değeri taşımayan madde eklenmesi” ve “temel özelliği etkileyen içerik eksikliği” başlıklarında toplanıyor.